الفلبين: ارتفاع ضحايا إعصار (كومباسو) إلى 30 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنأفاد غاري روكي، الناطق باسم الرئاسة الفلبينية، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا إعصار (كومباسو) في البلاد ارتفعت إلى (30) شخصا.وقال روكي : " إن نتيجة إعصار كومباسو لقي 30 شخصا على الأقل، وأصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة، فيما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف أنه تم نقل (7370) شخصا إلى 124 مركز إجلاء، لافتاً إلى أن الخسائر المادية من الإعصار في المناطق المتضررة بشمال البلاد تقدر بأكثر من 13,67 مليون دولار.الجدير ذكره، أن إعصار (كومباسو) ظهر في المحيط الهادئ في 11تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ليصبح الإعصار الاستوائي الـ18 في آسيا في الفصل الجاري.