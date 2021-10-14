سوريا والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

وركز الوزيران خلال لقاء على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو، أمس الأربعاء، على ضرورة توفير شروط مناسبة لعمل مؤسسات النفط والغاز في ظروف مواجهة تهديدات فلول المجموعات "الإرهابية" المتبقية في مناطق حقول النفط والغاز في البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).





كما وأكد الجانبان أهمية المضي قدمًا في تطوير العلاقات السورية العراقية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويخدم مصالح مواطني البلدين الشقيقين في جميع المجالات.







رام الله - دنيا الوطنبحث بسام طعمة وزير النفط السوري مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطاقة ولا سيما قطاع النفط.