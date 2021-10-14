دولي

الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً بـ(كورونا) حول العالم

الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً بـ(كورونا) حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كوفيد-19) في العالم إلى أكثر من 239 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

ووفقاً لبيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم (239.121.766)، وإجمالي الوفيات(4.873.471)، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ(719515) حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها (44.681.561).

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ(601574) حالة فاة، وإجمالي الإصابات (21.597.949).

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات (451189)، وإجمالي إصابات (34.001.743).

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ(282773) وإجمالي إصابات (3.372.429).

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات (215438) وإجمالي إصابات (7.742.899).

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات (199746)، وإجمالي إصابات (2.186.246).

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات (142811) وإجمالي إصابات (4.231.046).

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات (138487) وإجمالي إصابات (8.311.654).

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات(131421)، وإجمالي إصابات (4.707.087).

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات (126726) وإجمالي إصابات (4.975.656).

أخبار ذات صلة

عضو بالكنيست: علينا زيادة أعداد المستوطنين في الضفة إلى 2 مليون

عضو بالكنيست: علينا زيادة أعداد المستوطنين في الضفة إلى 2 مليون

روسيا تسجل ارتفاع قياسياً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

روسيا تسجل ارتفاع قياسياً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

&#34;كورونا&#34; عالميا: 4 ملايين و891 ألف وفاة و240 مليونا و21 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و891 ألف وفاة و240 مليونا و21 ألف إصابة

روسيا: وفد من (طالبان) يزور موسكو الأسبوع المقبل

روسيا: وفد من (طالبان) يزور موسكو الأسبوع المقبل

باستخدام &#34;قوس وسهم&#34;.. رجلاً يقتل عدة أشخاص في النرويج

باستخدام "قوس وسهم".. رجلاً يقتل عدة أشخاص في النرويج

الصين: أعمال الولايات المتحدة في المجال النووي تقوض الأمن والاستقرار

الصين: أعمال الولايات المتحدة في المجال النووي تقوض الأمن والاستقرار

روسيا: سنرد على توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة علينا

روسيا: سنرد على توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة علينا

اليابان تسجل أعلى مستوى لحالات الانتحار بين الأطفال خلال (كورونا)

اليابان تسجل أعلى مستوى لحالات الانتحار بين الأطفال خلال (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات

بعضلة قلب تنبض 3%.. الطفل حجيلة يناشد الرئيس

بعضلة قلب تنبض 3%.. الطفل حجيلة يناشد الرئيس

رفضًا للاعتقال الإداريّ.. سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رفضًا للاعتقال الإداريّ.. سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

تجريف للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

تجريف للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

&#34;الاقتصاد&#34; تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &#38;A2

"الاقتصاد" تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &A2

&#34;التنمية&#34; بغزة تصدر إعلاناً بشأن صرف الدفعة 29 من المنحة القطرية

"التنمية" بغزة تصدر إعلاناً بشأن صرف الدفعة 29 من المنحة القطرية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل بشأن حادث سقوط مواطن من شقته بغزة أثناء محاولة اعتقاله

مركز حقوقي يكشف تفاصيل بشأن حادث سقوط مواطن من شقته بغزة أثناء محاولة اعتقاله

غزة: وكيل وزارة الداخلية يوجّه بتشديد إجراءات السلامة المرورية

غزة: وكيل وزارة الداخلية يوجّه بتشديد إجراءات السلامة المرورية

منوعات

رغم التحذيرات من مشاهدته.. &#34;لعبة الحبار&#34; يحطم أرقام قياسية صادمة

رغم التحذيرات من مشاهدته.. "لعبة الحبار" يحطم أرقام قياسية صادمة

شاهد: عبير صبري تصدم الوسط الفني بمسألة التبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: عبير صبري تصدم الوسط الفني بمسألة التبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل حول علاقتها بشيرين عبد الوهاب

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل حول علاقتها بشيرين عبد الوهاب

لهذا السبب.. هند البلوشي تفاجئ جمهورها وتظهر بدون فلتر لأول مرة

لهذا السبب.. هند البلوشي تفاجئ جمهورها وتظهر بدون فلتر لأول مرة

شاهد: شذى حسون تدعم محمد رمضان بالجونة بطريقتها الخاصة

شاهد: شذى حسون تدعم محمد رمضان بالجونة بطريقتها الخاصة

لأول مرة.. حورية فرغلي تفاجئ جمهورها وتظهر بالحجاب

لأول مرة.. حورية فرغلي تفاجئ جمهورها وتظهر بالحجاب

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة وتصف نفسها بـ&#34;الشبشب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة وتصف نفسها بـ"الشبشب"

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بشماتتها بانفصال فاطمة الأنصاري عن زوجها

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بشماتتها بانفصال فاطمة الأنصاري عن زوجها

بعد تهنئة يوم ميلادها.. رامي جمال يعتذر من زوجته أمام الجميع

بعد تهنئة يوم ميلادها.. رامي جمال يعتذر من زوجته أمام الجميع

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

عربي

الإمارات: نعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

الإمارات: نعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

مصر توافق على بناء العديد من السدود في إثيوبيا

مصر توافق على بناء العديد من السدود في إثيوبيا

لبنان: الجيش يصدر بياناً عقب أحداث حي الطيونة في بيروت

لبنان: الجيش يصدر بياناً عقب أحداث حي الطيونة في بيروت

السعودية تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس

السعودية تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس