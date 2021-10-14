السيسي يؤكد لسعيّد دعم مصر للخطوات الهادفة للحفاظ على استقرار تونس

وأكد السيسي خلال اتصال هاتفي مع سعيّد، دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومة وشعبًا، بحسب الرئاسة المصرية.





من جانبه، أكد الرئيس التونسي الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي، ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.





كما شدد الرئيسان خلال المكالمة على عزمهما الثابت على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد توطيد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.





رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، نظيره التونسي قيس سعيد، بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.