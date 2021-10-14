دولي

ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة كبيرة كادت أن تودي بحياة الكثيرين

ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة كبيرة كادت أن تودي بحياة الكثيرين
صورة توضيحية
كشفت السلطات الألمانية، أمس الأربعاء، عن إبطال مفعول قنبلة كبيرة عثر عليها أثناء أعمال تنقيب بمدينة إيسن، حيث تعود القنبلة إلى الحرب العالمية الثانية.

وكان 11 ألف شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف قطرها نحو كيلومتر حول موقع القنبلة، اضطروا إلى مغادرة منازلهم في منطقة شتوبنبرج بألمانيا، وفقا لـ (العين الإخبارية).

وذكرت سلطات المدينة أنه لم يتم العثور على لغم جوي بمثل هذه القوة التفجيرية في إيسن منذ 20 عاماً، وذلك لأن هذه القنبلة يوجد بها ثلاثة صمامات تفجير.

وبدأت السلطات في وقت سابق من مساء الأربعاء في إيداع سكان وموظفي ثماني مؤسسات رعاية ورعاية مسنين ومعاقين داخل دائرة الخطر في مكان آمن، بالإضافة إلى إغلاق سبع دور حضانة.

وجرى تقييد حركة السيارات والحافلات والقطارات داخل المنطقة المعنية فضلا عن إغلاق بعض الشوارع بشكل مؤقت و طريق حديدية تربط بين محطة القطار الرئيسية في إيسن ومدينة جلزنكيرشن.

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