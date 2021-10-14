مصر: مقترح لإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس



وبحسب موقع (القاهرة24)، قال عمارة في الاقتراح:"إنه يتعذر تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل تلك الكثافات العالية داخل الفصول، على الرغم من الجهد الذي يُبذل من الوزارة للارتقاء بمستوى أولادنا".



كما قدم عمارة حلًا لهذه المشكلة في ظل جائحة (كوفيد-19) قائلاً: "المشاع الذي يُطبق هو طرح فكرة الفترتين فكيف للمعلم أن يستمر في العمل من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً، بخلاف ضعف قدرة الطالب على الاستيعاب بعد فترة الظهيرة، وهذا ما أثبتته التجارب السابقة والتي أثرت بالسلب على كثير من الطلبة إبان تطبيق نظام فترتين".



وتابع: "أن فلسفة تلك الاقتراح برغبة للمدارس ذات كثافة العالية على إلغاء إجازة يوم السبت، وتقسيم الأسبوع مناصفة ويتم توزيع الطلاب بنظام (اليوم واليوم)، ثم سيتم تقليل كثافة الفصول إلى النصف، وذلك دون اللجوء لنظام الفترتين المرهق لكل من الطالب والمعلم والأسرة".







رام الله - دنيا الوطناقترح النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ المصري، إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس وتوزيع الطلاب بنظام (اليوم واليوم) لتقليل كثافة الطلاب في الفصول إلى النصف.