المغرب: مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة عزيز أخنوش

وبحسب وكالة الأنباء المغربية (ومع)، فقد تمكنت حكومة أخنوش من الحصول على تأييد (213) نائبًا بالبرلمان المغربي، ومعارضة (64) نائبًا فقط، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت





وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".





وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.







رام الله - دنيا الوطنصادق مجلس النواب المغربي، أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية، على منح الثقة للبرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان.