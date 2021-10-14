محافظة القدس: ما يجري في الرام مجزرة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبرت محافظة القدس قيام قوات الاحتلال بهدم عشرات المحال في بلدة الرام شمال القدس بحجة عدم حصولها على تراخيص، جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل دولة الاحتلال الإجرامي بحق ابناء شعبنا.وقالت محافظة القدس في بيان لها قبل قليل أنه بينما يمنع الاحتلال مؤسساتنا الفلسطينية العاملة في القدس من القيام بدورها في تنظيم المنشآت التجارية واصدار تراخيص بناء في المناطق المسماة جيم، تقوم قواته بعمليات الهدم للمنشأت التي تعيل عشرات العائلات والأسر الفلسطينية بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وذلك لتسهيل عملياتها الاستعمارية من شق وتوسعة للطرق التي تربط مستعمراته بعضها ببعض لتشكل طوقا استيطانيا حول القدس.وأضافت المحافظة "يأتي كل ذلك في نفس اليوم الذي تعلن فيه القوة القائمة بالاحتلال في البلاد بمصادرة الاف الدونمات من أجل عمليات البناء والتوسعة في المستعمرات المقامة على اراضينا بين القدس وبيت لحم في ابشع عمليات تمييز عنصري عرفها التاريخ".