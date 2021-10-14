دولي

الصحة العالمية: تراجع حالات الإصابة بـ(كورونا) حول العالم

الصحة العالمية: تراجع حالات الإصابة بـ(كورونا) حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد-19) في العالم انخفض الأسبوع الماضي، مع استمرار لاتجاه الانخفاض الذي بدأ أواخر أغسطس الماضي.

قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس: " إن تسجيل حوالي 2.8 مليون حالة إصابة جديدة، و46000 حالة وفاة مؤكدة الأسبوع الماضي، بانخفاض 7% و10% على التوالي"، وفق (روسيا اليوم).

في نفس السياق، أعلنت أوروبا عن ارتفاع بنسبة 7% في الحالات، لافتة إلى  أن جميع مناطق العالم الأخرى في حالة هبوط.

وأفادت منظمة الصحة العالمية: " أن أوروبا شهدت أيضا أكبر ارتفاع للوفيات الأسبوع الماضي، بلغ 11% في الوفيات بفيروس التاجي"، مبينة أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في أوروبا تم الإعلان عنه في بريطانيا وتركيا وروسيا.

وجاء أكبر انخفاض في الاصابات في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ، حيث بلغ الانخفاض نسبة 32% و27% على التوالي. وانخفضت الوفيات في كلتا المنطقتين بأكثر من الثلث.


أخبار ذات صلة

عضو بالكنيست: علينا زيادة أعداد المستوطنين في الضفة إلى 2 مليون

عضو بالكنيست: علينا زيادة أعداد المستوطنين في الضفة إلى 2 مليون

روسيا تسجل ارتفاع قياسياً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

روسيا تسجل ارتفاع قياسياً بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

&#34;كورونا&#34; عالميا: 4 ملايين و891 ألف وفاة و240 مليونا و21 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و891 ألف وفاة و240 مليونا و21 ألف إصابة

روسيا: وفد من (طالبان) يزور موسكو الأسبوع المقبل

روسيا: وفد من (طالبان) يزور موسكو الأسبوع المقبل

باستخدام &#34;قوس وسهم&#34;.. رجلاً يقتل عدة أشخاص في النرويج

باستخدام "قوس وسهم".. رجلاً يقتل عدة أشخاص في النرويج

الصين: أعمال الولايات المتحدة في المجال النووي تقوض الأمن والاستقرار

الصين: أعمال الولايات المتحدة في المجال النووي تقوض الأمن والاستقرار

روسيا: سنرد على توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة علينا

روسيا: سنرد على توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة علينا

اليابان تسجل أعلى مستوى لحالات الانتحار بين الأطفال خلال (كورونا)

اليابان تسجل أعلى مستوى لحالات الانتحار بين الأطفال خلال (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات

لمدان بتهمة السرقة.. محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات

بعضلة قلب تنبض 3%.. الطفل حجيلة يناشد الرئيس

بعضلة قلب تنبض 3%.. الطفل حجيلة يناشد الرئيس

رفضًا للاعتقال الإداريّ.. سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رفضًا للاعتقال الإداريّ.. سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

تجريف للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

تجريف للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الأغوار

&#34;الاقتصاد&#34; تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &#38;A2

"الاقتصاد" تفتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية A1 &A2

غزة: وكيل وزارة الداخلية يوجّه بتشديد إجراءات السلامة المرورية

غزة: وكيل وزارة الداخلية يوجّه بتشديد إجراءات السلامة المرورية

(أونروا): توزيع دفعات مالية لنحو 109 عائلات منازلهم مدمرة بالقطاع

(أونروا): توزيع دفعات مالية لنحو 109 عائلات منازلهم مدمرة بالقطاع

قرار بتجميد الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

قرار بتجميد الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

منوعات

رغم التحذيرات من مشاهدته.. &#34;لعبة الحبار&#34; يحطم أرقام قياسية صادمة

رغم التحذيرات من مشاهدته.. "لعبة الحبار" يحطم أرقام قياسية صادمة

شاهد: عبير صبري تصدم الوسط الفني بمسألة التبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: عبير صبري تصدم الوسط الفني بمسألة التبرع بأعضائها بعد وفاتها

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل حول علاقتها بشيرين عبد الوهاب

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل حول علاقتها بشيرين عبد الوهاب

لهذا السبب.. هند البلوشي تفاجئ جمهورها وتظهر بدون فلتر لأول مرة

لهذا السبب.. هند البلوشي تفاجئ جمهورها وتظهر بدون فلتر لأول مرة

شاهد: شذى حسون تدعم محمد رمضان بالجونة بطريقتها الخاصة

شاهد: شذى حسون تدعم محمد رمضان بالجونة بطريقتها الخاصة

لأول مرة.. حورية فرغلي تفاجئ جمهورها وتظهر بالحجاب

لأول مرة.. حورية فرغلي تفاجئ جمهورها وتظهر بالحجاب

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة وتصف نفسها بـ&#34;الشبشب&#34;

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة وتصف نفسها بـ"الشبشب"

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بشماتتها بانفصال فاطمة الأنصاري عن زوجها

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بشماتتها بانفصال فاطمة الأنصاري عن زوجها

بعد تهنئة يوم ميلادها.. رامي جمال يعتذر من زوجته أمام الجميع

بعد تهنئة يوم ميلادها.. رامي جمال يعتذر من زوجته أمام الجميع

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

عربي

الإمارات: نعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

الإمارات: نعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

مصر توافق على بناء العديد من السدود في إثيوبيا

مصر توافق على بناء العديد من السدود في إثيوبيا

لبنان: الجيش يصدر بياناً عقب أحداث حي الطيونة في بيروت

لبنان: الجيش يصدر بياناً عقب أحداث حي الطيونة في بيروت

السعودية تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس

السعودية تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس