الصحة العالمية: تراجع حالات الإصابة بـ(كورونا) حول العالم







رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد-19) في العالم انخفض الأسبوع الماضي، مع استمرار لاتجاه الانخفاض الذي بدأ أواخر أغسطس الماضي.قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس: " إن تسجيل حوالي 2.8 مليون حالة إصابة جديدة، و46000 حالة وفاة مؤكدة الأسبوع الماضي، بانخفاض 7% و10% على التوالي"، وفق (روسيا اليوم).في نفس السياق، أعلنت أوروبا عن ارتفاع بنسبة 7% في الحالات، لافتة إلى أن جميع مناطق العالم الأخرى في حالة هبوط.وأفادت منظمة الصحة العالمية: " أن أوروبا شهدت أيضا أكبر ارتفاع للوفيات الأسبوع الماضي، بلغ 11% في الوفيات بفيروس التاجي"، مبينة أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في أوروبا تم الإعلان عنه في بريطانيا وتركيا وروسيا.وجاء أكبر انخفاض في الاصابات في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ، حيث بلغ الانخفاض نسبة 32% و27% على التوالي. وانخفضت الوفيات في كلتا المنطقتين بأكثر من الثلث.