شؤون فلسطينية

سرايا القدس تعلن النفير العام بعد تهديدات النخالة

سرايا القدس تعلن النفير العام بعد تهديدات النخالة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، النفير العام في صفوف مقاتليها وذلك بعد التهديد الأخير الذي أطلقه الأمين العام للجهاد الإسلاميزياد النخالة.

وقالت السرايا في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "تلقينا في سرايا القدس تصريح الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة حفظه الله، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، ورهن الإشارة".

وكان زياد النخالة، أكد مساء أمس الأربعاء، أن حركته لن تترك أبناءها في سجون الاحتلالـ، ضحايا بين أيدي العدو.

وقال النخالة في تصريح صحفي تعقيبًا على الحملة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال على أسرى الجهاد، ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام: "وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم".

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