الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أيلول

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.43% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، بواقع 0.53% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.47% في القدس J1*، وبنسبة 0.12% في قطاع غزة.السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار البيض بنسبة 17.61%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 9.48%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.04%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.70%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 2.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.10%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.96%.ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 15 شيقل/2كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، والكوسا 8 شيقل/1كغم، والبامية 18 شيقل/1كغم، والزعتر الأخضر بعروقه 14 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والدجاج 15 شيقل/1كغم.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2021 مع شهر أيلول 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.72%، بواقع 2.60% في القدس J1*، وبنسبة 1.72% في الضفة الغربية**، وبنسبة 1.18% في قطاع غزة.الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينيةسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.53% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 18.98%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.00%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.82%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 3.59%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.95%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.83%.ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 16 شيقل/2كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، والبامية 20 شيقل/1كغم، والزعتر الأخضر بعروقه 14 شيقل/1كغم، والدجاج 14 شيقل/1كغم.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.47% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.36%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.87%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.06%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.51%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.49%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 15.91%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 13.15%، وأسعار البيض بمقدار 0.98%.سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 8 شيقل/1كغم، والزعتر الأخضر بعروقه 25 شيقل/1كغم، والبرتقال 8 شيقل/1كغم، والافوكادو 20 شيقل/1كغم، والكيوي 19 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 28 شيقل/3لتر، ولحم العجل الطازج 60 شيقل/1كغم، والدجاج 19 شيقل/1كغم.وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.12% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 19.80%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 8.52%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.93%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.34%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.49%، وأسعار الأرز بنسبة 1.00%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.53%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.42%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.51%.سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 12 شيقل/2كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والدجاج 16 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم.تنويه لمستخدمي البيانات:· على أثر انتشار فيروس كورنا – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار المستهلك من منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني إلى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية لمنافذ البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.ملاحظات:*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.