الاحتلال يمهل مقدسياً حتى اليوم لإخلاء أرضه ومنزله في الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقدسيا بإخلاء أرضه ومنزله لأغراض استيطانية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.وأفادت مصادر مقدسية بأن بلدية الاحتلال أمهلت المقدسي محمود صالحية حتى يوم الغد الخميس لإخلاء منزله بذريعة مصادرة الأرض والمنزل لبناء مدرسة للمستوطنين مكانهما.وأكد صالحية أنه يملك أوراق ملكية للأرض والتي تبلغ مساحتها 6 دونمات وقبل سنتين صدر قرار مصادرة للأرض بحجة إقامة منافع عامة.وأشار صالحية إلى أن الاحتلال لجأ إلى قانون المنافع العامة لإرغام المقدسيين على إخلاء أراضيهم بعد أن فشل بانتزاعها منهم من خلال البيع والشراء والضغط من قبل المؤسسات الاستيطانية.