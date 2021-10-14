إصابة شرطي إسرائيلي بزعم تعرضه لعملية دهس قرب حاجز قلنديا شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنزعمت قوات الاحتلال، أن شرطيًا إسرائيليًا أصيب فجر يوم الخميس، إثر تعرضه لعملية دهس من قبل مركبة مسرعة على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.وادعت شرطة الاحتلال أن أحد عناصرها أصيب بجروحٍ الساعة 01:30 فجر اليوم، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة يقودها شاب من مدينة قلقيلية، مشيرة إلى أنه تم نقل الشرطي إلى مستشىف "شعاري تسيديك" لتلقي العلاج.وذكرت أن الحادث كان متعمدًا حيث أدى لإصابة أحد عناصر حرس الحدود، مضيفة أن قوة عسكرية لاحقت المركبة قرب المنطقة الصناعية "عطروت" وأطلقت النار صوبها قبل أن تقوم باعتقال السائق.