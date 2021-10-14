مجدلاني: قضية الأسرى على رأس الأولويات وجهود القيادة مستمرة لنصرة قضيتهم

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني خلال وقفة الدعم والاسناد للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى في سجون الاحتلال، التي التي نظمها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس، أن هذا التجمع يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في كل مكان، ووقوفه إلى جانب أسراه، الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الاستقلال والحرية وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره.وندد بسياسة الإهمال الطبي المتعمد، التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المرضى للقضاء على حياتهم أو خروجهم من السجن بعاهات مستديمة.وأشار د. مجدلاني إلى الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.وأكد أن جهود القيادة والشعب الفلسطيني مستمرة لنصرة قضية الأسرى التي تعتبر على رأس الأولويات، مبينا أن هذه الجهود تهدف إلى تدويل قضيتهم، منوها إلى أنه لا أمن ولا استقرار سيتحقق في المنطقة إلا بالحل العادل للقضية الفلسطينية.وأشار أن قضية الأسرى حاضرة، وموضوع الأسرى والمعتقلين قائم وحي طالما الاحتلال الإسرائيلي جاثم على أرضنا ،وطالما نحن في مواجهته، مشددا على أن ملف الأسرى هو ملف مقدس لا يمكن المساس به، وأننا نسعى لتحريك هذا الملف على المستوى السياسي، فالأسرى استطاعوا بنضالهم أن يكونوا عنوانا وطنيا وإنسانيا وأخلاقيا بامتياز.