شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات مجلس قروي عابود

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات مجلس قروي عابود
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس مجلس عابود حنا خوري وعددا من أعضاء المجلس لبحث المشاكل التي تعاني منها القرية في مجال المياه والصرف الصحي والاحتياجات اللازمة لتحسين الوضع المائي فيها.

وبيّن خوري في بداية اللقاء ان القرية تعاني من فاقد عالي في المياه نتيجة لقدم الشبكة الحالية ووجود بعض الأحياء غير المخدومة بشبكات المياه طالبا دعم سلطة المياه للعمل على تأهيل النظام المائي في القرية بتأهيل شبكة المياه الحالية للتقليل من الفاقد وتوصيل الخدمة لجميع أحياء القرية الى
جانب بناء خزان مياه فيها.

وفي هذا الجانب أكد رئيس سلطة المياه أن سلطة المياه تولي قرية عابود اهتمام خاص لما تعانيه من التغول الاستيطاني ووقوعها بمحاذاة جدار الفصل الذي يفاقم من معاناة المواطنين القاطنين فيها ويوجب على جميع الجهات العمل المشترك لتوفير الخدمات بأشكالها المختلفة ومن هنا فإن سلطة المياه تعمل على تنفيذ
مشاريع تساهم في تحسين وصول المياه وتوزيعها بعدالة بين التجمعات المختلفة، ومنها قرية عابود، مشيرا الى أنه ستتم متابعة هذه القضايا المطروحة مع جهة الاختصاص للعمل على تحسين الوضع الحالي في القرية.

كما اكد المهندس غنيم خلال اللقاء ان سلطة المياه تسعى إلى إيجاد حلول فعلية ليس فقط لمنطقة عابود ولكن لجميع القرى المحيطة من خلال العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم هذه التجمعات ومنها مشروع كميات المياه الإضافية في غرب رام الله والممول من الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي ويخدم قرى شمال غرب محافظة رام الله كمرحلة أولى و بعض الهيئات المحلية في محافظة سلفيت كمرحلة ثانية ، حيث يتوقع البدء بتنفيذ هذا المشروع مع بداية العام القادم وهو يساهم بشكل كبير في تحسين الوضع المائي لا سيما للتجمعات التي تعاني من نقص في
كميات المياه. 

وأكد على أن سلطة المياه قامت بدراسة المشروع من مختلف
جوانبه آخذة بعين الاعتبار كافة التخوفات إن كان على الصعيد البيئي والصحي والمجتمعي.

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