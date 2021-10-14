غنيم يبحث مع مسؤول أوروبي التعاون المشترك والتطلعات المستقبلية



‎وقد ثمّن المهندس غنيم في بداية اللقاء الدور الهام للاتحاد الأوروبي في دعم تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة توفير دعم مشاريع أخرى بما يشمل مشاريع إعادة استخدام المياه في الزراعة ومشاريع التكامل بين الغذاء والماء والطاقة، وكذلك

قضايا التغير المناخي.



وأطلع غنيم السيدة كومبي على سبل التعاون مع المؤسسات الشريكة لتطوير قطاع المياه في مجال تطوير البحوث العلمية والبرامج التدريبية الهادفة إلى رفع كفائة العاملين ورفدهم بمزيد من التجارب والخبرات العملية.



‎ من جانبها أكدت السيدة كومبي على أهمية التنسيق والتعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي و حماية البيئة.





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، اليوم مع نائب رئيس وحدة دول حسن الجوار في الاتحاد الأوروبي السيدة ايزابيل كومبي، التعاون القائم ما بين سلطة المياه والاتحاد الأوروبي في دعم قطاع المياه والصرف الصحي و التطلعات المستقبلية لتوطيد الشراكة والتعاون بين الطرفين.