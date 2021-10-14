شؤون فلسطينية

الهباش يبحث التعاون المشترك مع إدارة جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية في الجزائر

الهباش يبحث التعاون المشترك مع إدارة جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الأربعاء، مع إدارة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بولاية قسنطينة بالجمهورية الجزائرية، إمكانية التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية بين الجامعة والجامعات الفلسطينية، خاصة كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

جاء ذلك خلال زيارة الهباش على رأس وفد رسمي فلسطيني للجامعة، حيث استمع من مدير الجامعة السعيد دراجي، لشرح عن برامج التدريس فيها وإنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية.

وأشاد الهباش بما تقدمه الجامعة للأمتين العربية والإسلامية من برامج علمية وبحثية تخرّج العلماء والدعاة، ما يساهم في نشر رسالة الإسلام السمحة والوسطية البعيد عن الغلو والتفريط.

كما زار الوفد الفلسطيني مسجد الأمير عبد القادر الجزائري، وقصر الحاج أحمد باي التاريخي، أكبر وأعرق القصور في جمهورية الجزائر، ومتحف الولاية.

ويرافق الهباش في زيارته الرسمية للجزائر، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي الشيخ عبد الله حرب، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بمشاركة نائب سفير دولة لسطين لدى الجزائر بشير أبو حطب.


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