شؤون فلسطينية

مجدلاني يتحدث عن اخر تطورات صرف مخصصات الأسر الفقيرة

مجدلاني يتحدث عن اخر تطورات صرف مخصصات الأسر الفقيرة
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، ومحافظ طوباس اللواء ركن يونس العاص اليوم الأربعاء ، ممثلين عن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص وفعاليات محافظة طوباس، خلال اللقاء الذي عقده الطرفان في مقر جمعية طوباس الخيرية، في  إطار جهود الحكومة الرامية لإعادة الاعتبار لجهود التواصل القائمة، وحرصاً من الوزارة على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي الذي بدأت الحكومة الفلسطينية بإجرائه كلا في مجاله لتطوير الأداء والعمل الحكومي.

خلال كلمته قال مجدلاني: "ان الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل استخلاص الدروس والعبر وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة".

وأضاف: "لا تستطيع أي حكومة تقديم الخدمات الاجتماعية وحدها مؤكداً بذلك على ان مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية هي شريك فاعل وحقيقي مساند لجهود الحكومة في تقديم تلك الخدمات وفق منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة".

وأوضح أن الوزارة والحكومة الفلسطينية لم تتلق أي مساعدات من أية دولة أجنبية وعربية منذ بداية العام ما أخر دفع مخصصات الأسر الفقيرة وأثر على أداء الوزارة للعديد من خدماتها التي تقدمها للأسر الفقيرة والفئات المهمشة وأن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.

وقال مجدلاني: "إن الوزارة استحدثت خلال العام 2019 مجالس التخطيط في المحافظات والتي تهدف الى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم مع الناس ولهم أن الوزارة تباشر إعادة الاعتبار لعمل مجالس التخطيط بعد انقطاع عملها بسبب الجائحة، كما طورت الوزارة نظام شراء خدمة جديد لشراء الخدمة من الجمعيات وفق أسس مهنية، تجعل عملية المتابعة سهلة حرصاً على الشراكة والتعاون مع الجمعيات الخيرية واستمرار عملها". 

وحث الوزير كافة الجمعيات إلى تصويب أوضاعها القانونية، ومراعاة معايير السلامة العامة وتقديم الخدمات وفقاً لمعايير الجودة ومراعاة إنسانية النزلاء.  

ودعا د. مجدلاني الفعاليات الرسمية والأهلية والشخصيات الاعتبارية في المحافظة إلى مزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرورة التسجيل عبر البوابة الالكترونية للمساعدات الاجتماعية التي استحدثتها الوزارة لضمان النزاهة والشفافية وعدم الازدواجية في تقديم المساعدة وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها، لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات واحداث أكبر تغطية ممكنة.  

وشكر الوزير مختلف الشركاء والجمعيات التي كان لها دوراً بارزاً في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين، وتقديم الرعاية للفئات الأكثر تهميشاً وفقراً، مثمناً الدور الكبير للجمعيات الخيرية خلال أزمة كورونا، ومؤكداً على الشراكة الحقيقية مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني.  

وفي السياق نفسه أثنى المحافظ اللواء ركن يونس العاص على الجهود التي تبذلها مديرية تنمية طوباس لتقديم كافة الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة مثنياً على جهود الشركاء المحليين في تقديم العديد من الخدمات ودعم جهود التنمية الاجتماعية مما يساعد في الحفاظ على السلم الأهلي ودعم صمود المواطنين في مواجهة التحديات التي تمر بها القضبة الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال لأراضي المحافظة المهددة بالاستيطان والاستيلاء عليها من قبل الاحتلال

كما تفقد وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني مشروعي تمكين زراعي منحتهم الوزارة لأسرتين مستفيدتين من خدمات الوزارة بعد دراسة احتياجات الأسر وإجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشاريع من قبل مرشد التمكين الاقتصادي في مديرية التنمية براء عواد حيث مكن المشروع كلا من غسان هاروني وريما دراغمة وعائلاتهم من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

واطلع الوزير على سير المشروع وأبرز المعيقات التي يواجهها حيث أكد أصحاب المشاريع أن العمل يسير بشكل جيد وان هناك حاجة للمزيد من الدعم ببعض المستلزمات التي تمكنهم من تطوير المشاريع وديمومتها. 

وفي اطار الزيارة التقى الوزير د. مجدلاني رئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون وتقديم الخدمات للأسر المستفيدة وذلك على صعيد توفير الاجهزة الطبية المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة وآليات مساعدة بعض الطلاب المكفوفين الوصول الي مدارسهم المتخصصة في محافظة جنين.  

ورافق الوزير خلال زيارته الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد للمديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية رولا نزال، ومدير مديرية طوباس خالد الكخن .











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