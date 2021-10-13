الاحتلال يعتدي على شبان قرب باب العمود في القدس

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على عدد من الشبان خلال تواجدهم في ساحة باب العمود.وأفاد شهود عيان، بأن سيارة المياه العادمة التابعة لشرطة الاحتلال رشت المتواجدين في المكان، فيما اعتدى الجنود على عدد من المواطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ويتزامن ما يجري اليوم قرب باب العمود، مع عمليات قمع متواصلة تقوم بها قوات الاحتلال منذ أسبوع بحق المقدسيين المتواجدين في ساحة باب العمود، في إطار عمليات التهويد الممنهج للساحة، من أجل تسهيل حركة المستوطنين وإقامة الاحتفالات التهويدية فيها.