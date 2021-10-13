وزير الخارجية الإماراتي: سأزور إسرائيل قريبا للقاء الأصدقاء والشركاء

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، إنه سيزور إسرائيل قريبا للقاء الأصدقاء والشركاء.وأوضح الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية إسرائيل وأمريكا، أن بلاده راضية عن علاقاتها المتنامية مع إسرائيل، في الآونة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).ولفت إلى أنه يتوق للقاء يجمع السلطات الإسرائيلية مع السلطات الفلسطينية، منوها إلى أن بلاده ستشجع هذا المسعى بصورة كبيرة.وأردف بقوله "لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين".وتأمل واشنطن في توسيع الاتفاقات بين إسرائيل وجيرانها التي تعرف باتفاقات أبراهام.ويستضيف وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في وزارة الخارجية.