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شؤون فلسطينية

"الخارجية": الإعلان عن مكان وجود المفقود الرابع من مواطنينا في تركيا

"الخارجية": الإعلان عن مكان وجود المفقود الرابع من مواطنينا في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية أفادت مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم التعرف على مكان وجود المفقود الرابع أحمد القيشاوي، خلال اتصال الشرطة التركية مع شقيقه الذي يعيش في إسطنبول.

وكان سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، قد أعلن أمس الثلاثاء، التعرف على مكان وجود المفقود علاء الدين عبد اللطيف محمد حمادة، من خلال اتصال أجرته الشرطة التركية مع صديقه الذي قدم إفادة اختفائه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما تم التعرف، مساء أول أمس، على مكان وجود اثنين من المواطنين المفقودين في تركيا، وهما: عبد الرحمن يوسف محمد أبو نواة، ورائد عاشور، حيث تم الإعلان عن مكان وجودهما من خلال اتصال الشرطة التركية مع ذويهما والجهات التي قدمت البلاغ عن اختفائهما.

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