النضال الشعبي تثمن مطالبة أكثر من 400 موظف في شركتي "أمازون" لتجارة التجزئة و"جوجل"

رام الله - دنيا الوطنرحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمطالبة أكثر من 400 موظف في شركتي "أمازون" لتجارة التجزئة، و"جوجل"، إدارتي شركتيهما بمقاطعة إسرائيل جراء ممارساتها القمعية ضد الحقوق الإنسانية الفلسطينية، في رسالة وقعوها ووجهوها إلى إدارتي الشركتين "لا يمكننا أن نتجاهل أن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة".وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة سكرتير ساحة جنوب الضفة الغربية محمد العطاونة، خلال اجتماع قيادة الساحة بمشاركة أعضاء اللجنة المركزية من محافظتي الخليل وبيت لحم اليوم الاربعاء بمدينة الخليل، نثمن هذه الخطوة التي تعبر عن التضامن مع قضية شعبنا في وجه الاحتلال وعنصريته وفاشيته وتؤكد على أن العالم يقف مع نضال شعبنا المشروع في وجه الاحتلال .داعية كافة عمال التكنولوجيا العالميين والمجتمع الدولي إلى الانضمام إلى هذه الخطوة ومقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه.ومن ناحية أخرى ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية للجبهة في المشاركة في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى ، حيث أن الخيار الديمقراطي ،هو الطريق السليم لبناء دولة المؤسسات القادرة على النهوض بالوطن والمواط .واوضح العطاونة أن اجراء الانتخابات هو احتراماً للاستحقاق القانوني والدستوري بعد انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية المنتخبة والتزاماً بدعم الديمقراطية كأداة ضرورية للتداول السلمي للسلطات في المجتمع الفلسطيني، وخاصة وأنها ذات طابع خدماتي واجتماعي ،يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني في سبيل تطوير المدن والقرى الفلسطينية والارتقاء بتقديم مستوى افضل للمواطن في منطقة سكناه .