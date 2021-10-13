شؤون فلسطينية

التميمي يطلع القنصل العام المصري على انتهاكات الاحتلال

التميمي يطلع القنصل العام المصري على انتهاكات الاحتلال
أحمد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اليوم الأربعاء، القنصل العام لجمهورية مصر العربية المستشار سعيد هلال على التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

واستعرض التميمي، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الدائرة بمقر منظمة التحرير في رام الله، انتهاكات الاحتلال اليومية في المسجد الأقصى، وآخرها قرار محكمة الاحتلال القاضي بالسماح للمستوطنين بالصلاة "الصامتة" في ساحاته، وانتهاك حرمة المقبرة اليوسفية ونبش القبور فيها.

وتطرق إلى عمليات الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والاعتداء على أصحاب الأراضي والمزارعين، خاصة في موسم قطاف الزيتون، إضافة لما يمر به الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات تهدد حياتهم وتمس بكرامتهم الإنسانية.

من ناحيته، أكد القنصل العام مواقف جمهورية مصر العربية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والداعمة لها في كل المجالات والمحافل الإقليمية والدولية.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق الدائم واللقاءات الهادفة لتعزيز التشبيك، خاصة ما بين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة ومؤسسات حقوق الإنسان في مصر.

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