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السلطات الجزائرية: إحباط مؤامرة تعود الى عام 2014 دعمها الاحتلال الإسرائيلي

السلطات الجزائرية: إحباط مؤامرة تعود الى عام 2014 دعمها الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى عام 2014.

وبحسب التلفزيون العمومي الجزائري، فإن خيوط المؤامرة تمت بمساعدة من الاحتلال الإسرائيلي ودولة أخرى من شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الدول كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني وذلك لتواطئ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية.

هذا وسيبث التلفزيون الجزائري، مساء اليوم، اعترافات مصورة لعناصر الشبكة التي تتبنى النزعة الانفصالية التي تم تفكيكها هذا الأسبوع.

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