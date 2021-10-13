شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى ترصد معاناة أسيرات "الدامون" والتضييقات المضاعفة بحقهن عقب عملية "نفق الحرية"

هيئة الأسرى ترصد معاناة أسيرات "الدامون" والتضييقات المضاعفة بحقهن عقب عملية "نفق الحرية"
رام الله - دنيا الوطن
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، جانب من معاناة أسيرات معتقل "الدامون"، والتضييقات التي فُرضت بحقهن مؤخراً، لافتة بأن حال الأسيرات كحال غيرهم من أبناء الحركة الأسيرة، حيث تعرضوا لذات الإجراءات العقابية التي نفذتها إدارة السجون خلال الفترة الماضية بحق الأسرى في مختلف المعتقلات، والتي ما زالت مستمرة بفرضها بشكل ممنهج.

وبينت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الهجمة التي شنتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات في مختلف السجون، جاءت بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم بالهروب عبر نفق من سجن "جلبوع"، ومنذ ذلك اليوم تصاعدت الإجراءات التنكيلية المنفذة بحقهم.

وأوضحن أسيرات "الدامون" لمحامية الهيئة عقب زيارتها لهن، تفاصيل التضييقات المفروضة بحقهن في الآونة الأخيرة  من بينها  إغلاق الغرف داخل القسم أثناء وقت الفورة ومؤخراً  تم السماح بفتح غرفتين فقط بعد إجراء مفاوضات مع إدارة السجن، تنفيذ حملات تفتيش قمعية لغرفهن وإجراء الفحص الأمني (دق الشبابيك) بمنتصف الليل، وفي كثير من الأحيان يتم الاستعانة بوحدات خارجية لاجراء التفتيشات، مصادرة الكتب من غرف الأسيرات.

وأضفن الأسيرات أنه بشكل عام هناك حالة من التوتر والاستنفار العام داخل المعتقل، مشيرات بأن السجانين يلبسون دروع واقية للصدر والرقبة أثناء إجراء التفتيشات.   

من الجدير ذكره أن عدد الأسيرات المحتجزات حالياً داخل معتقل "الدامون" 34 أسيرة.

أخبار ذات صلة

محافظة القدس: مصادقة الاحتلال على فصل القدس عن بيت لحم جريمة وعدوان

محافظة القدس: مصادقة الاحتلال على فصل القدس عن بيت لحم جريمة وعدوان

نابلس: مستوطنون يسرقون معدات لقطف الزيتون من أراضي بورين

نابلس: مستوطنون يسرقون معدات لقطف الزيتون من أراضي بورين

رأفت يدعو شركتي غوغل وأمازون إلى وقف التعاقد بينهما وبين الحكومة الإسرائيلية

رأفت يدعو شركتي غوغل وأمازون إلى وقف التعاقد بينهما وبين الحكومة الإسرائيلية

التميمي يطلع القنصل العام المصري على انتهاكات الاحتلال

التميمي يطلع القنصل العام المصري على انتهاكات الاحتلال

المطران حنا: المسيحيون بهذا المشرق وفي فلسطين بنوع خاص يتعرضون لمؤامرات

المطران حنا: المسيحيون بهذا المشرق وفي فلسطين بنوع خاص يتعرضون لمؤامرات

(يونسكو) تعتمد قرارين لصالح دولة فلسطين.. والخارجية تعلق

(يونسكو) تعتمد قرارين لصالح دولة فلسطين.. والخارجية تعلق

المطور يطالب بعدالة التمويل وإلغاء الحظر عن دولة فلسطين من قبل مرفق البيئة العالمي

المطور يطالب بعدالة التمويل وإلغاء الحظر عن دولة فلسطين من قبل مرفق البيئة العالمي

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: ستبقى منظمة التحرير وطننا المعنوي والحاضنة لنضالنا

"العربية الفلسطينية": ستبقى منظمة التحرير وطننا المعنوي والحاضنة لنضالنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يسرقون معدات لقطف الزيتون من أراضي بورين

نابلس: مستوطنون يسرقون معدات لقطف الزيتون من أراضي بورين

رأفت يدعو شركتي غوغل وأمازون إلى وقف التعاقد بينهما وبين الحكومة الإسرائيلية

رأفت يدعو شركتي غوغل وأمازون إلى وقف التعاقد بينهما وبين الحكومة الإسرائيلية

التميمي يطلع القنصل العام المصري على انتهاكات الاحتلال

التميمي يطلع القنصل العام المصري على انتهاكات الاحتلال

هيئة الأسرى ترصد معاناة أسيرات &#34;الدامون&#34; والتضييقات المضاعفة بحقهن عقب عملية &#34;نفق الحرية&#34;

هيئة الأسرى ترصد معاناة أسيرات "الدامون" والتضييقات المضاعفة بحقهن عقب عملية "نفق الحرية"

المطران حنا: المسيحيون بهذا المشرق وفي فلسطين بنوع خاص يتعرضون لمؤامرات

المطران حنا: المسيحيون بهذا المشرق وفي فلسطين بنوع خاص يتعرضون لمؤامرات

المطور يطالب بعدالة التمويل وإلغاء الحظر عن دولة فلسطين من قبل مرفق البيئة العالمي

المطور يطالب بعدالة التمويل وإلغاء الحظر عن دولة فلسطين من قبل مرفق البيئة العالمي

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: ستبقى منظمة التحرير وطننا المعنوي والحاضنة لنضالنا

"العربية الفلسطينية": ستبقى منظمة التحرير وطننا المعنوي والحاضنة لنضالنا

صور: &#34;محميات فلسطين&#34; يدعو لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في منطقة الأغوار

صور: "محميات فلسطين" يدعو لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في منطقة الأغوار

منوعات

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

أمينة خليل تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان(مزيكا) على قناتها اليوتيوب

أمينة خليل تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان(مزيكا) على قناتها اليوتيوب

ما حقيقة الخلاف بين غدير السبتي وبثينة الرئيسي؟

ما حقيقة الخلاف بين غدير السبتي وبثينة الرئيسي؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع مضيفة الطيران

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع مضيفة الطيران

شاهد: الظهور الأول لنضال الشافعي بعد العمليات الجراحية

شاهد: الظهور الأول لنضال الشافعي بعد العمليات الجراحية

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها بدون فلتر وفوتوشوب

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها بدون فلتر وفوتوشوب

شاهد: حنان شوقي تثير الجدل بتصريحاتها عن عادل إمام

شاهد: حنان شوقي تثير الجدل بتصريحاتها عن عادل إمام

بعد طلاقها.. ما حقيقة زواج روان بن حسين من شخصية مشهورة؟

بعد طلاقها.. ما حقيقة زواج روان بن حسين من شخصية مشهورة؟

بتهمة التحرش بسبع فتيات.. إحالة فنان مصري شهير لمحكمة الجنايات

بتهمة التحرش بسبع فتيات.. إحالة فنان مصري شهير لمحكمة الجنايات

شاهد ماذا علق حمو بيكا بعد حادثته مع صاحب محطة الوقود

شاهد ماذا علق حمو بيكا بعد حادثته مع صاحب محطة الوقود

عربي

التحالف العربي يعلن تصفية أكثر من 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

التحالف العربي يعلن تصفية أكثر من 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية