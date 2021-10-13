المطران حنا: المسيحيون بهذا المشرق وفي فلسطين بنوع خاص يتعرضون لمؤامرات



وقال: ان اختفاء العنصر المسيحي من فلسطين بشكل خاص ومن هذا المشرق بشكل عام انما ليست خسارة للمسيحيين لوحدهم بل هي خسارة لكل اقطارنا وشعوبنا لان اختفاء المسيحية من هذا المشرق انما يفقد هذا المشرق التنوع الذي كان يميزه عبر قرون طويلة.



وتابع: نحن في فلسطين نعرف جيدا من الذي اوجد لنا الصهيونية الغاشمة والتي ادت الى كل هذه النكبات والنكسات التي تعرض لها شعبنا كما اننا نعرف جيدا من الذي اوجد لنا المنظومة الداعشية الدموية ومن الذي يغذيها ويمولها ويستثمر وجودها ويستفيد منها.



وأعرب عن اعتقاده بأن الصهيونية والداعشية هما وجهان لعملة واحدة فهؤلاء يستهدفون مشرقنا وشعوبنا وكافة مكونات امتنا العربية.



وشدد على أن المؤامرة التي يتعرض لها المسيحيون في هذا المشرق وفي فلسطين بشكل خاص هي مؤامرة متشعبة ومتنوعة وادواتها كثيرة واشكالها متعددة ، فكما عملوا على تهجير المسيحيين من هذا المشرق بنشر ثقافة الرعب والموت والخوف يعملون اليوم على تدجين المسيحيين والنيل من هويتهم وثقافتهم .

وتابع المطران حنا: أما في فلسطين فهنالك نزيف مستمر ومتواصل وبتنا نلحظ ان الحضور المسيحي في بلادنا يتراجع بشكل دراماتيكي غير مسبوق بسبب سياسات الاحتلال وبسبب عوامل اخرى منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو ثقافي كما وغيرها من المسببات والتي يعرفها جيدا ذو الاختصاص.