المطور يطالب بعدالة التمويل وإلغاء الحظر عن دولة فلسطين من قبل مرفق البيئة العالمي

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور خلال مشاركته في كلمة متلفزة في مؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد في مدينة كونمينغ الصينية، بعدالة التمويل من قبل مرفق البيئة العالمي (GEF) وإلغاء الحظر عن دولة فلسطين لأنه الصندوق الانتمائي الأهم في تمويل الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها وذلك بعد شطب اسم دولة فلسطين من المرفق لأسباب سياسية.وأشار المطور في كلمته، ان المحافظة على التنوع البيولوجي قضية عالمية فنية وبعيدة عن السياسة، ودولة فلسطين تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية البيئية بالكامل بسبب شح الموارد وشطب اسم فلسطين من مرفق البيئة العالمي بالإضافة لنهب الاحتلال الإسرائيلي مقدراتنا من مصادرنا الطبيعية والتي تضعف امكانياتنا والتزاماتنا في تنفيذ مقررات الاتفاقية.واكد ان دولة فلسطين على أتم الاستعداد للوفاء والالتزام بمقررات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي والعمل بكل طاقاتنا للمحافظة على التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة وإرجاعها الى حالة الاتزان الطبيعي ومنع الانحراف الجيني وإيقاف دوافع التهديد للأنواع والأنظمة البيئية وضماناستدامتها بما يضمن الرفاهية للمجتمعات المحلية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية والعمل الجاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG’s.