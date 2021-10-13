المطران حنا: القضية الفلسطينية هي قضية كافة الأحرار في عالمنا



وخاطبهم المطران حنا مباشرة من القدس موجها التحية لهم ولكافة أصدقاء فلسطين في الولايات المتحدة وفي سائر ارجاء العالم.



وشدد على أن هذه القضية ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم وان كانت قضيتهم بالدرجة الأولى ولكنها قضية لها بُعد اممي وعالمي وانساني واخلاقي فهي قضية كل انسان حر في هذا العالم عنده قيم أخلاقية او إنسانية بغض النظر عن الانتماءات الدينية والخلفيات العرقية والثقافية ولون البشرة.



وقال: إن القضية الفلسطينية هي قضية توحد كافة الاحرار في عالمنا ونحن نلحظ اتساعا في رقعة أولئك المتفهمين لعدالة قضيتنا ، ولكن هذا جهد يجب ان يستمر ويجب ان يتواصل وانتم في امريكا نتمنى منكم ونطالبكم بأن تقوموا بدوركم المأمول في الدفاع عن هذه القضية وابراز عدالتها وانتم موجودون في بلد يسيطر عليه اللوبي الصهيوني بشكل كبير ولذلك فإن مهمتكم ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة فما هو مطلوب منكم هو ان توصلوا رسالة فلسطين وصوت الشعب الفلسطيني الذي ينادي بالحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة.

وقال في كلمته: إن القضية الفلسطينية هي قضية حق وعدالة وهي قضية شعب مظلوم رازح في ظل الاحتلال ويحق لهذا الشعب ان ينعم بالحرية والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام.