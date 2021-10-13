لقاء يجمع وزيراً سودانياً بوزراء إسرائيليين في أبو ظبي





ونقلت عن وزير العدل السوداني قوله: "بالنسبة لنا التعاون مع في مجالات التعليم والثقافة يمثل أهمية لا تقل قيمة بل وتزيد عن أهمية التعاون الاقتصادي. لذلك اتفقا على اتخاذ إجراءات لتعزيز المشاريع المشتركة في التعليم والثقافة".



واتفقت إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات العام الماضي في إطار اتفاقات ابراهام التي تقودها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تطور العلاقات كان أبطأ مما هو مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب التي قامت أيضا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بوزراء إسرائيليين في أبو ظبي، في أول اجتماعات علنية رفيعة المستوى منذ يناير، حسبما أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي.وبحسب الموقع، ناقش نائب وزير الخارجية الإسرائيل إيدان رول ووزير الشؤون الإقليمية عيساوي فريج التعاون في مجال التدريب التكنولوجي والتعليم والثقافة مع عبد الباري.وفي وقت لاحق أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية حصول اللقاء، ونشرت عبر حساب "إسرائيل بالعربية" عبر موقع "تويتر" صورة للقاء الذي جمع الجانبين.