حتى تعلق الاضراب.. الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي توجه عدة مطالب لإدارة السجون

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، أنه لن يتم تعليق الإضراب إلا بالتشاور بين أعضاء الهيئة القيادية العليا ولجنة التمثيل للجهاد الإسلامي وأمراء السجون ومجلس الشورى العام.وطالبت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، بعودة أبناء الجهاد الإسلامي إلى أقسام وغرف السجون والمعتقلات التي كانوا فيها قبل تاريخ السادس من أيلول/ سبتمبر.وقالت: "نطالب بتجميع أبناء الجهاد في كل من رامون ومجدو وعوفر في ثلاث أقسام فقط"، مضيفة: "كما نطالب بعودة كل المجاهدين من المعازل والزنازين إلى الأقسام التي أخرجتهم منها مصلحة سجون الاحتلال على إثر الحدث المبارك".