شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يلتقي عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الثلاثاء، عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين، وذلك بمقر وزارة الزراعة في رام الله.

ورحب العطاري في كلمته الافتتاحية بالسفراء مؤكداً أهمية تنسيق الجهود والتعاون معهم لدعم وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، وتطوير التعاون الفني والتجاري بين الجانبين، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة.

وأطلع العطاري السفراء على آخر تطورات الوضع الفلسطيني الراهن في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضه وممتلكاته.

وأكد العطاري أهمية الدور الذي تلعبه دول أميركا اللاتينية الصديقة في دعم القضية الفلسطينية من أجل تحقيق أهدافها العادلة.

كما أشار الى توجهات الحكومة الداعمة للقطاع الزراعي لتحقيق التنمية وتعزيز صمود المزارعين وزيادة موازنة الوزارة التطويرية، وذلك من خلال برنامج التنمية الاقتصادية الشامل المبني على العناقيد الزراعية التي يتم تنفيذها في 6 محافظات والهادفة الى تكريس الاعتماد على الذات وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي والانفكاك عن السوق الإسرائيلي.

وتحدث العطاري عن أهمية تأسيس الشركة الفلسطينية – الأردنية للتسويق الزراعي في تسهيل عملية تصدير المنتجات الزراعية وتسويق المنتجات الفلسطينية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية والعالمية.

وأعرب أعضاء الوفد الذين يمثلون ست دول من أميركا اللاتينية عن دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما أبدوا استعدادهم لمواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة وتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون جديدة.

وضم الوفد كلا من: سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية ماهر طه، وسفير جمهورية نيكاراغوا روبيرتو موراليس، وسفير البرازيل أليساندور كاندياس، ورئيس مكتب تمثيل الأرجنتين مارتين لافورغي، وسفير جمهورية تشيلي كريستيان هودجيز ناغيت، والقائم بأعمال جمهورية الاكوادور نيفيل مونتينغرو.

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