السيسي يعلن عن الجمهورية الجديدة في مصر



وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجرى، أنه يجدد الشكر لرئيس الوزراء المجرى على الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معاها، وأيضا قوة الدفع التي تحققت اليوم من خلال الاتفاق على دفع التعاون في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الصناعية أو حتى الأمنية، متابعا: "مرة تانية بشكر رئيس الوزراء المجرى.. دائما القائد العظيم الحقيقة اللى قابلته دائما بكون سعيد بمقابلته والحديث معه فى كافة الموضوعات.. مرة تانية بشكر رئيس الوزراء وأهنئ الشعب المجري".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "العاصمة الإدارية الجديدة إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر".وأوضح السيسي: "الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات التي تحدث عنها رئيس الوزراء المجرى، متابعا: "هبقى سعيد أوى لما تيجى مصر وتشوف الإنجازات دى خلال افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وده إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).