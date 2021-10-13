عربي

السيسي يعلن عن الجمهورية الجديدة في مصر

السيسي يعلن عن الجمهورية الجديدة في مصر
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "العاصمة الإدارية الجديدة إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر".

وأوضح السيسي: "الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات التي تحدث عنها رئيس الوزراء المجرى، متابعا: "هبقى سعيد أوى لما تيجى مصر وتشوف الإنجازات دى خلال افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وده إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجرى، أنه يجدد الشكر لرئيس الوزراء المجرى على الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معاها، وأيضا قوة الدفع التي تحققت اليوم من خلال الاتفاق على دفع التعاون في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الصناعية أو حتى الأمنية، متابعا: "مرة تانية بشكر رئيس الوزراء المجرى.. دائما القائد العظيم الحقيقة اللى قابلته دائما بكون سعيد بمقابلته والحديث معه فى كافة الموضوعات.. مرة تانية بشكر رئيس الوزراء وأهنئ الشعب المجري".

أخبار ذات صلة

التحالف العربي يعلن تصفية أكثر من 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

التحالف العربي يعلن تصفية أكثر من 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

لقاء يجمع وزيراً سودانياً بوزراء إسرائيليين في أبو ظبي

لقاء يجمع وزيراً سودانياً بوزراء إسرائيليين في أبو ظبي

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية

العراق تنهي حالة الإنذار القصوى بعد تأمين الانتخابات

العراق تنهي حالة الإنذار القصوى بعد تأمين الانتخابات

السيسي يعتزم تكريم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني

السيسي يعتزم تكريم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني

قطر: جميع الزعماء خسروا بسبب الأزمة الخليجية وفازوا مع اتفاق العلا

قطر: جميع الزعماء خسروا بسبب الأزمة الخليجية وفازوا مع اتفاق العلا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يثمن رفض الكاتبة الايرلندية سالي روني عرضاً من شركة إسرائيلية لترجمة إحدى روايتها

(فدا) يثمن رفض الكاتبة الايرلندية سالي روني عرضاً من شركة إسرائيلية لترجمة إحدى روايتها

القطاع الزراعي للمنظمات الأهلية:ما يجري من اعتداءات بحق المزارعين حرب معلنة بقرار رسمي احتلالي

القطاع الزراعي للمنظمات الأهلية:ما يجري من اعتداءات بحق المزارعين حرب معلنة بقرار رسمي احتلالي

وزير الزراعة يلتقي عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم

بلدية بيت لحم ترفض قرار وزير السياحة الإسرائيلي منع السواح من النوم بالمدينة

بلدية بيت لحم ترفض قرار وزير السياحة الإسرائيلي منع السواح من النوم بالمدينة

غنيم: العمل على تطبيق الأنظمة على الأرض خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة

غنيم: العمل على تطبيق الأنظمة على الأرض خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة

الوزير غنيم يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الوزير غنيم يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق سلفيت

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق سلفيت

منوعات

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

أمينة خليل تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان(مزيكا) على قناتها اليوتيوب

أمينة خليل تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان(مزيكا) على قناتها اليوتيوب

ما حقيقة الخلاف بين غدير السبتي وبثينة الرئيسي؟

ما حقيقة الخلاف بين غدير السبتي وبثينة الرئيسي؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع مضيفة الطيران

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع مضيفة الطيران

شاهد: الظهور الأول لنضال الشافعي بعد العمليات الجراحية

شاهد: الظهور الأول لنضال الشافعي بعد العمليات الجراحية

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها بدون فلتر وفوتوشوب

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها بدون فلتر وفوتوشوب

شاهد: حنان شوقي تثير الجدل بتصريحاتها عن عادل إمام

شاهد: حنان شوقي تثير الجدل بتصريحاتها عن عادل إمام

بعد طلاقها.. ما حقيقة زواج روان بن حسين من شخصية مشهورة؟

بعد طلاقها.. ما حقيقة زواج روان بن حسين من شخصية مشهورة؟

بتهمة التحرش بسبع فتيات.. إحالة فنان مصري شهير لمحكمة الجنايات

بتهمة التحرش بسبع فتيات.. إحالة فنان مصري شهير لمحكمة الجنايات

شاهد ماذا علق حمو بيكا بعد حادثته مع صاحب محطة الوقود

شاهد ماذا علق حمو بيكا بعد حادثته مع صاحب محطة الوقود

عربي

التحالف العربي يعلن تصفية أكثر من 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

التحالف العربي يعلن تصفية أكثر من 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية