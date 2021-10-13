شؤون فلسطينية

بلدية بيت لحم ترفض قرار وزير السياحة الإسرائيلي منع السواح من النوم بالمدينة

بلدية بيت لحم ترفض قرار وزير السياحة الإسرائيلي منع السواح من النوم بالمدينة
رام الله - دنيا الوطن
ارسلت بلدية بيت لحم ممثلة برئيس مجلسها المحامي انطون سلمان برسائل احتجاج للسفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين بالقدس ورام الله على قرار وزير السياحة الاسرائيلي بمنع السواح من النوم في بيت لحم.

وجاء في الرسالة أن البلدية تشعر بالدهشة بسبب التعليمات التي قدمتها وزارة السياحة الإسرائيلية لمنظمي الرحلات السياحية التي تمنع تلك المجموعات من النوم في بيت لحم.

وأوضحت الرسالة ان المعلومات المتوفرة لدى بلدية بيت لحم هي أنه يُسمح لبعض منظمي الرحلات السياحية بطلب تصاريح خاصة لدخول المجموعات من خلال وزارة السياحة الإسرائيلية. هذه القائمة من منظمي الرحلات السياحية تستثني بالفعل أولئك الموجودين في بيت لحم أو أي مكان آخر خاضع للسيطرة المحدودة للحكومة الفلسطينية.

وقالت البلدية ان الموافقة يجب ان تشتمل على المجموعات من منظمي الرحلات الذين يقدمون جدول أعمال تشمل النوم طوال الليل في بيت لحم موضحة ان الاجراءات والتعليمات الاسرائيلية تتجنب التفاعل مع موظفينا وشركاتنا المحلية ، متجاهلة جميع الاستعدادات التي أجريناها من أجل الترحيب بالسياح الأجانب.

واكدت بلدية بيت لحم ان إسرائيل ، القوة المحتلة تواصل منع فلسطين من تشغيل مطارها الخاص أو السيطرة على المعابر الحدودية ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على قطاعنا السياحي أن يضع سياساته الخاصة فيما يتعلق بالترحيب بالسياح الأجانب. مؤكدة ان محافظة بيت لحم هي واحدة من أكثر المحافظات تأثراً بالمخططات الإسرائيلية غير القانونية – سياسات الاستيطان ، بما في ذلك بناء جدار الضم والفصل المصطنع عن القدس ، حيث لدينا كفلسطينين سيطرة محدودة على حوالي 13٪ فقط من أراضينا.

واكدت بلدية بيت لحم إن السياسات الأخيرة لوزارة السياحة الإسرائيلية تزيد من الآلام والظلم الذي ما زال مواطنونا يعانون منه تحت الاحتلال الإسرائيلي منتقدة إسرائيل التي لديها سياسات تحفز وجود أكثر من 100،000 مستوطن أجنبي في محافظة بيت لحم ، لكنها تمنع السياح الأجانب من النوم في مدينتنا.

ودعت بلدية بيت لحم المجتمع الدولي الى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة مع السلطات الإسرائيلية من أجل وقف هذه السياسة التمييزية التي تضيف فقط إلى القائمة الطويلة للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

(فدا) يثمن رفض الكاتبة الايرلندية سالي روني عرضاً من شركة إسرائيلية لترجمة إحدى روايتها

(فدا) يثمن رفض الكاتبة الايرلندية سالي روني عرضاً من شركة إسرائيلية لترجمة إحدى روايتها

حتى تعلق الاضراب.. الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي توجه عدة مطالب لإدارة السجون

حتى تعلق الاضراب.. الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي توجه عدة مطالب لإدارة السجون

القطاع الزراعي للمنظمات الأهلية:ما يجري من اعتداءات بحق المزارعين حرب معلنة بقرار رسمي احتلالي

القطاع الزراعي للمنظمات الأهلية:ما يجري من اعتداءات بحق المزارعين حرب معلنة بقرار رسمي احتلالي

وزير الزراعة يلتقي عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين

رئيس البنك الدولي يكشف عن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية

رئيس البنك الدولي يكشف عن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم

مسؤولون أمريكيون: اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ليست بديلة عن حل الدولتين

مسؤولون أمريكيون: اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ليست بديلة عن حل الدولتين

غنيم: العمل على تطبيق الأنظمة على الأرض خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة

غنيم: العمل على تطبيق الأنظمة على الأرض خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يثمن رفض الكاتبة الايرلندية سالي روني عرضاً من شركة إسرائيلية لترجمة إحدى روايتها

(فدا) يثمن رفض الكاتبة الايرلندية سالي روني عرضاً من شركة إسرائيلية لترجمة إحدى روايتها

القطاع الزراعي للمنظمات الأهلية:ما يجري من اعتداءات بحق المزارعين حرب معلنة بقرار رسمي احتلالي

القطاع الزراعي للمنظمات الأهلية:ما يجري من اعتداءات بحق المزارعين حرب معلنة بقرار رسمي احتلالي

وزير الزراعة يلتقي عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم

بلدية بيت لحم ترفض قرار وزير السياحة الإسرائيلي منع السواح من النوم بالمدينة

بلدية بيت لحم ترفض قرار وزير السياحة الإسرائيلي منع السواح من النوم بالمدينة

غنيم: العمل على تطبيق الأنظمة على الأرض خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة

غنيم: العمل على تطبيق الأنظمة على الأرض خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة

الوزير غنيم يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الوزير غنيم يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق سلفيت

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق سلفيت

منوعات

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

أمينة خليل تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان(مزيكا) على قناتها اليوتيوب

أمينة خليل تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان(مزيكا) على قناتها اليوتيوب

ما حقيقة الخلاف بين غدير السبتي وبثينة الرئيسي؟

ما حقيقة الخلاف بين غدير السبتي وبثينة الرئيسي؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع مضيفة الطيران

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع مضيفة الطيران

شاهد: الظهور الأول لنضال الشافعي بعد العمليات الجراحية

شاهد: الظهور الأول لنضال الشافعي بعد العمليات الجراحية

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها بدون فلتر وفوتوشوب

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها بدون فلتر وفوتوشوب

شاهد: حنان شوقي تثير الجدل بتصريحاتها عن عادل إمام

شاهد: حنان شوقي تثير الجدل بتصريحاتها عن عادل إمام

بعد طلاقها.. ما حقيقة زواج روان بن حسين من شخصية مشهورة؟

بعد طلاقها.. ما حقيقة زواج روان بن حسين من شخصية مشهورة؟

بتهمة التحرش بسبع فتيات.. إحالة فنان مصري شهير لمحكمة الجنايات

بتهمة التحرش بسبع فتيات.. إحالة فنان مصري شهير لمحكمة الجنايات

شاهد ماذا علق حمو بيكا بعد حادثته مع صاحب محطة الوقود

شاهد ماذا علق حمو بيكا بعد حادثته مع صاحب محطة الوقود

عربي

التحالف العربي يعلن تصفية أكثر من 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

التحالف العربي يعلن تصفية أكثر من 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية