غنيم: العمل على تطبيق الأنظمة على الأرض خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة





جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه محمد ابو رمضان والمدير التنفيذي للمجلس محمد الحميدي.



وتطرق م. غنيم إلى أهمية التعاون المشترك بين سلطة المياه والمجلس لتطوير العمل بما يحقق منفعة المواطن ويساهم في تحقيق استدامة وتطوير عمل المجلس.



من جانبه، ثمن أبو رمضان دور سلطة المياه في تطوير قطاع المياه، مؤكدا على قيام المجلس بالعمل على إعداد خطط لتنظيم الأنظمة الخاصة بمزودي الخدمات.



و في ختام اللقاء أكد م. غنيم على أهمية دور المجلس كأحد المؤسسات العاملة في القطاع، وخاصة دورها الرقابي على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي لضمان امتثالها للسياسات المائية الصادرة عن سلطة المياه بما يخدم قطاع المياه.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم على أهمية بدء العملالانظمة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء وذات العلاقة وذات العلاقة بمزودي الخدمة كنظامي التعرفة والتراخيص تعد خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة.