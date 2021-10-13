الوزير غنيم يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، بمدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع السيد توكوميتسو كوباياشي لبحث الأولويات الاستراتيجية لمشاريع المياه والصرف الصحي في قطاع المياه الفلسطيني وبما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.وأطلع غنيم ضيفه على واقع قطاع المياه والتحديات والخطط إضافة إلى الإنجازات التي حققتها سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء والتي تمثلت بتنفيذ مشاريع كبيرة وهامة ساهمت في تحسين خدمة التزود بالمياه في العديد من المناطق اضافة الى خطط سلطة المياه لتطوير قطاع المياه من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية في كل من الضفة وغزة وخاصة مشروع محطة التحلية المركزية الذي يعتبر مشروع حيوي ومنقذ لغزة حيث يساهم في توفير مياه صالحة للشرب وانقاذ حوض المياه الساحلي.من جانبه أكد كوباياتشي على استعداده للتعاون لتوفير الدعم المالي لدعم المشاريع الاستراتيجية وذات الاولوية لسلطة المياه بالتعاون مع الدول والجهات المانحة.وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من الاجتماعات على المستوى الفني من أجل مناقشة كافة القضايا المتعلقة بأولويات المشاريع وتنفيذها.