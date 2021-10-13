متى سيصل السفير القطري محمد العمادي لغزة وماذا سيقدم؟

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن موعد زيارة رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة.

وقال المحلل السياسي والكاتب الإسرائيلي، يوني بن مناحيم: "إن السفير القطري سيصل إلى غزة منتصف الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق بضعة أيام، لبحث إزالة المعيقات حول توزيع أموال المنحة القطرية"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأضاف بن مناحيم: "إن السفير القطري سيقدم خطة بديلة لمعالجة مسألة تمويل رواتب موظفي حماس في قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطن