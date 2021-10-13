رئيس (شاباك) السابق: إسرائيل ملزمة باستهداف حماس بشدة بالضفة وغزة ومقراتها والخارج
قال رئيس (شاباك) المنتهية ولايته، نداف أرغمان، اليوم الأربعاء، إن "الواقع الحالي هو أن حماس قوية والسلطة الفلسطينية ضعيفة"، وفق تعبيره.
وأضاف وفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، أن ا"لهدوء النسبي الذي نشهده في السنوات الأخيرة من جهة الضفة الغربية هو هدوء مضلل، وهناك محاولات طوال الوقت لتنفيذ عمليات".
وأكد أن إسرائيل ملزمة بإيجاد طريق للتعاون مع السلطة الفلسطينية، وفي موازاة ذلك هي ملزمة باستهداف حماس بشدة في الفة الغربية وقطاع غزة ومقراتها في خارج البلاد، وفق ما قال.
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