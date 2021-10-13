نفتالي بينت: لن نسمح للتنظيمات بالتحول لدول لها جيوش وعشرات الآلاف من الصواريخ

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، إننا "لن نسمح للعدو بتعزيز قدراته العسكرية ولن نسمح للتنظيمات بالتحول إلى دول لها جيوش وعشرات الآلاف من الصواريخ"، وفق تعبيره.وأضاف في مراسم تبديل رئيس (شاباك): "تقف أمامنا آلة إرهاب عملاقة لا ترتاح ولو للحظة، ينبغي أن نكون دائما خطوة أمامها"، وفق زعمه.وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، على تعيين رونين بار، رئيساً لجهاز الأمن العام (شاباك).وكان بار البالغ من العمر (55 عاماً)، تولى على مدى ثلاث سنوات منصبي نائب رئيس (شاباك) والمسؤول عن النشاطات العملياتية في الجهاز.وسيدخل هذا التعيين حيز التنفيذ يوم الخميس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).