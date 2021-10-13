طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

وسيكون السفر للحافلتين التاسعة، والعاشرة حتى الرقم (200) من كشف رقم (2021/33)، مشيرة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.



وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس 14 أكتوبر.