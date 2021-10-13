شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس 14 أكتوبر.

وسيكون السفر للحافلتين التاسعة، والعاشرة حتى الرقم (200) من كشف رقم (2021/33)، مشيرة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

أخبار ذات صلة

نفتالي بينت: لن نسمح للتنظيمات بالتحول لدول لها جيوش وعشرات الآلاف من الصواريخ

نفتالي بينت: لن نسمح للتنظيمات بالتحول لدول لها جيوش وعشرات الآلاف من الصواريخ

الحكومة الفلسطينية تقدم منحاً مالية لشركات تضررت من العدوان الإسرائيلي والجائحة الصحية

الحكومة الفلسطينية تقدم منحاً مالية لشركات تضررت من العدوان الإسرائيلي والجائحة الصحية

اشتية يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية

اشتية يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية

مستوطنون يقتلعون مئات الأشتال ويسرقون ثمار الزيتون من سبسطية

مستوطنون يقتلعون مئات الأشتال ويسرقون ثمار الزيتون من سبسطية

بحر يدعو إلى دور برلماني فاعل تنفيذاً للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع

بحر يدعو إلى دور برلماني فاعل تنفيذاً للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع

مالية غزّة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت

مالية غزّة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت

&#34;يمنع دخول العربات التي تجرّها الحيوانات&#34;.. الداخلية توضح آليات إعادة فتح ميناء غزة

"يمنع دخول العربات التي تجرّها الحيوانات".. الداخلية توضح آليات إعادة فتح ميناء غزة

&#34;المجلس التنسيقي للقوائم التشريعية المستقلة&#34; يرد على قرار محكمة النقض المتعلق بتأجيل الانتخابات

"المجلس التنسيقي للقوائم التشريعية المستقلة" يرد على قرار محكمة النقض المتعلق بتأجيل الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية

اشتية يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية

مستوطنون يقتلعون مئات الأشتال ويسرقون ثمار الزيتون من سبسطية

مستوطنون يقتلعون مئات الأشتال ويسرقون ثمار الزيتون من سبسطية

بحر يدعو إلى دور برلماني فاعل تنفيذاً للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع

بحر يدعو إلى دور برلماني فاعل تنفيذاً للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع

إسماعيل هنية ينعى القيادي في الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب

إسماعيل هنية ينعى القيادي في الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب

المنظمات الأهلية: الاعتداءات بحق المزارعين حرب معلنة من الاحتلال

المنظمات الأهلية: الاعتداءات بحق المزارعين حرب معلنة من الاحتلال

عبد الجواد: اعتداءات الاحتلال المتصاعدة بحق سلفيت تهدف لتقسيم الضفة

عبد الجواد: اعتداءات الاحتلال المتصاعدة بحق سلفيت تهدف لتقسيم الضفة

&#34;الزراعة&#34; ومؤسسة التعاون الألماني توقعان اتفاقية تجديد مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين

"الزراعة" ومؤسسة التعاون الألماني توقعان اتفاقية تجديد مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: قوى نابلس ستضع برنامج عمل شامل لحماية المزارعين وإسنادهم بموسم الزيتون

قيادي بـ "الديمقراطية": قوى نابلس ستضع برنامج عمل شامل لحماية المزارعين وإسنادهم بموسم الزيتون

منوعات

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

شاهد: السيطرة على حريق ضخم بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

أمينة خليل تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان(مزيكا) على قناتها اليوتيوب

أمينة خليل تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان(مزيكا) على قناتها اليوتيوب

ما حقيقة الخلاف بين غدير السبتي وبثينة الرئيسي؟

ما حقيقة الخلاف بين غدير السبتي وبثينة الرئيسي؟

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع مضيفة الطيران

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع مضيفة الطيران

شاهد: الظهور الأول لنضال الشافعي بعد العمليات الجراحية

شاهد: الظهور الأول لنضال الشافعي بعد العمليات الجراحية

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها بدون فلتر وفوتوشوب

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل بصورتها بدون فلتر وفوتوشوب

شاهد: حنان شوقي تثير الجدل بتصريحاتها عن عادل إمام

شاهد: حنان شوقي تثير الجدل بتصريحاتها عن عادل إمام

بعد طلاقها.. ما حقيقة زواج روان بن حسين من شخصية مشهورة؟

بعد طلاقها.. ما حقيقة زواج روان بن حسين من شخصية مشهورة؟

بتهمة التحرش بسبع فتيات.. إحالة فنان مصري شهير لمحكمة الجنايات

بتهمة التحرش بسبع فتيات.. إحالة فنان مصري شهير لمحكمة الجنايات

شاهد ماذا علق حمو بيكا بعد حادثته مع صاحب محطة الوقود

شاهد ماذا علق حمو بيكا بعد حادثته مع صاحب محطة الوقود

عربي

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية

العراق تنهي حالة الإنذار القصوى بعد تأمين الانتخابات

العراق تنهي حالة الإنذار القصوى بعد تأمين الانتخابات