اشتية يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، القاصد الرسولي، ممثل الفاتيكان الجديد لدى دولة فلسطين أدولفو تيتو يالانا.ورحب رئيس الوزراء بالقاصد الرسولي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحها، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والفاتيكان.ودعا اشتية إلى تكاتف وتوحيد الجهود في مواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية خاصة في القدس، والتصدي لكافة محاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم.وأشار اشتية الى أهمية تعزيز الرواية عن فلسطين، في ظل محاولات إسرائيل تزوير الوقائع وتغييرها، إضافة إلى حماية الوجود المسيحي في مواجهة التهجير، وحماية ممتلكات الكنيسة من التسريب.