روسيا تقرر منح الطلبة الأجانب إقامة مؤقتة

وفي التفاصيل، ينص المشروع على إجراء تغييرات في القانون الروسي بشأن الوضع القانوني للأجانب في روسيا، ويقترح إنشاء نظام قانوني خاص للأجانب الذين يدرسون بدوام كامل في المؤسسات التعليمية الحكومية الروسية أو المؤسسات العلمية الحكومية، وفق وكالة (سبوتنيك) الروسية.





كما هو محدد، يحصل الأجانب الذين يدرسون في روسيا اليوم على تصريح إقامة مؤقتة على أساس عام ضمن الحدود التي تحددها الحكومة.





وجاء في نص القانون: "من أجل تبسيط إجراءات إقامة هذه الفئة من الأشخاص على الأراضي الروسية وإضفاء الشرعية عليها، المواطنين الأجانب الذين وصلوا إلى الاتحاد الروسي لغرض الدراسة في مؤسسة حكومية، سيتمكنون من الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لغرض الحصول على التعليم".





وبحسب القرار، فإن الأجنبي الذي حصل على الإقامة المؤقتة سيكون مقيمًا مؤقتًا، ولتبسيط شروط الطلاب الأجانب، من المخطط السماح لهم بعدم إلغاء تسجيلهم في مكان الإقامة عند مغادرة روسيا خلال فترة الدراسة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الروسية إنشاء نظام قانوني خاص للطلبة الأجانب الذين يدرسون في البلاد، لتبسيط إقامتهم، حيث تم نشر القرار على البوابة الفيدرالية لمشروع الإجراءات القانونية التنظيمية.