عربي

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر

التحالف: إحباط تنفيذ هجوم وشيك من الحوثيين في البحر الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للحوثيين، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إنه: "تم تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك"، محملاً الجماعة المسؤولية عن انتهاك الاتفاق المبرم عام 2018 في السويد من خلال "إطلاق العمليات العدائية" من محافظة الحديدة في غرب اليمن.

وحذر التحالف من استمرار الحوثيين في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، فيما لم يعلن الحوثيون عن تنفيذهم أي عمليات اليوم.

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