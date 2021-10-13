بحر يدعو إلى دور برلماني فاعل تنفيذاً للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع

هنأ أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، رئيس مجلس النواب المنتخب في المملكة المغربية راشيد الطالبي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، متمنياً لهه النجاح والتوفيق في منصبهه الجديد.



وتوجه بحر في برقيتين منفصلين أرسلها إلى الطالبي وميارة بالتهنئة للمملكة المغربية الشقيقة (قيادةً وشعباً) بإنجاز الانتخابات البرلمانية، مؤكداً ثقة الشعب الفلسطيني بصدق انتماء الشعب المغربي الشقيق لقضية القدس وفلسطين في مُختلف الظروف والمحطات.



وقال: "إن المجلس التشريعي الفلسطيني يتطلَع إلى دور فاعل لمجلس النواب المغربي المنتخب ومجلس المستشارين في مواجهة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من خلال سن القوانين والتشريعات والقرارات اللازمة لتجريمه".



وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذاً لإرادة الشعب المغربي الأصيل الرافض للتطبيع، والتزاماً بالمسئولية الدينية والتاريخية والقومية والسياسية والقانونية والأخلاقية للمملكة المغربية إزاء القضية الفلسطينية العادلة وثوابت وقيم الأمة العربية والإسلامية.







رام الله - دنيا الوطن