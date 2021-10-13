"يمنع دخول العربات التي تجرّها الحيوانات".. الداخلية توضح آليات إعادة فتح ميناء غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن وزارته ووزارة المواصلات، أجرتا الترتيبات اللازمة لإعادة فتح ميناء غزة أمام المواطنين، اعتباراً من يوم السبت 16 تشرين الأول/ أكتوبر من الشهر الجاري، بعد إعادة تقييم الحالة الوبائية لفيروس (كورونا).وقال البزم، في تصريح وصل لـ "دنيا الوطن": "إن الميناء سيفتح يومياً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساء، كما يُسمح للبسطات والأكشاك المُلزّمة بشكل رسمي للعمل داخل الميناء".وأكد أنه يمنع بشكل تام دخول العربات التي تجرّها الحيوانات، كما يمنع دخول الدراجات النارية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.وأوضح البزم، أن اللسان الغربي للميناء يعتبر منطقة مغلقة لوجود أعمال تطويرية وإنشاءات.