روسيا: قفزة غير مسبوقة في الوفيات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا حصيلة جديدة بالإصابات بفيروس (كورونا) وصلت إلى 28 ألفا، مع زيادة غير مسبوقة في عدد الوفيات جراء الوباء.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها (28717) إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل (28190) إصابة في اليوم السابق، وفق (روسيا اليوم).ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (4410 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2470 حالة) ومقاطعة موسكو (1898 حالة).وتواصل حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا لليوم الثاني على التوالي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة، برصد (984) وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال اليوم الأخير، مقابل (973) وفاة أمس.وتعافى (21801) مريض في البلاد ،منذ أمس، من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا).وحصدت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و(861681) إصابة مؤكدة بـ(كورونا)، منها (219329) حالة وفاة وستة ملايين و(916086) حالة شفاء.فيما أجري في البلاد حتى اليوم أكثر من (198.1) مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ(كوفيد-19)، (468) ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.