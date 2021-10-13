الإمارات تبدأ الاحتفالات بمرور 50 عاماً على اليوم الوطني



وقال اللجنة : "إن لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني قبل خمسين يومًا من الموعد المرتقب في الثاني من ديسمبر، في مبادرة تحمل شعار "خمسون يوماً للخمسين"، موجةً للجميع المشاركة في الاحتفالات من خلال سلسلة من التفعيلات والنشاطات سيتم نشرها بشكلٍ يومي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني لدولة الامارات، وفق (الإمارات اليوم).



وبحسب اللجنة، فإن الاحتفال سيتضمن العديد من الأنشطة منها، زيارة المناطق والوجهات السياحية واكتشاف أماكن جديدة في جميع أنحاء الدولة، وأداء النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة بصور لمواقع مختلفة في الدولة تمثل ذكرى خاصة بالنسبة لهم.



قالت شيخة الكتبي، مدير الاستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين: "إنه من دواعي فخرنا أن نحتفي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى الخمسين عامًا الماضية وننوه ونشيد بها، تتويجاً لعام استثنائي، تحتضن أرض الإمارات مع مواطنيها أكثر من 200 جنسية".





وأضافت نحن ندعو الجميع للاحتفال والتعرف أكثر على التقاليد والعادات التي تصنع مجتمعنا، والمشاركة في أنشطتنا اليومية في الفترة التي تسبق الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين.



ودعت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي كافة الجهات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات للمشاركة، بفعاليات خاصة بهم على مدار الخمسين يوماً المقبلة.



الجدير ذكره، أن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للدولة الإمارات يقام يوم الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن قريباً.





رام الله - دنيا الوطنأفادت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي، ببدء العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين، لدولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر في الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل.