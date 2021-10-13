شؤون فلسطينية

إسماعيل هنية ينعى القيادي في الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب

إسماعيل هنية ينعى القيادي في الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادي عبد الحميد محمد أبو جياب، الذي وافته المنية صباح يوم الأربعاء في غزة.

وقال هنية، في بيان النعي: "لقد رحل أبو فارس رحمه الله بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح من أجل تحرير وطنه فلسطين، وذلك منذ التحاقه بالجامعات المصرية نهاية الستينيات ومع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وعاش بعيدًا مرتحلًا بين سوريا ولبنان في صفوف الثوار والمناضلين، وقضى معظم حياته في دمشق العزيزة إلى أن عاد إلى أرض الوطن عام 1994م".

وتابع: "إننا إذ نعزّي أنفسنا فإننا نعزّي الأخت أم فارس وأبناءه وإخوانه وأبناء إخوانه وجميع عائلة أبو جياب المنتمية لحمولتنا (عياش)، وكذلك نعزّي الرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين داخل الوطن وخارجه، وفي مقدمتهم الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة، وجميع قياداتها الكرام".

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