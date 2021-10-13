وفاة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب

رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم الأربعاء، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في قطاع غزة عبد الحميد أبو جياب.نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، القائد الوطني البارز عبد الحميد أبو جياب.وشغل الراحل أبو جياب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو القيادة المركزية للجبهة بإقليم قطاع غزة.وقالت الجبهة في بيان نعي له "رحل عنا اليوم الأربعاء بعد مسيرة حافلة بالنضال الوطني والجماهيري في خدمة شعبه وقضيته الوطنية".