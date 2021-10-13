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نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية

نواب ليبيون يوجهون اتهامات لوزيرة الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش
رام الله - دنيا الوطن
وجه عدد من نواب البرلمان الليبي اتهامات لنجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، أمس الثلاثاء، بأنها تحاول الالتفاف على الاتفاقيات القائمة، وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال النواب البالغ عددهم (18) في بيان مشترك: "نلاحظ أن تحركات وزيرة الخارجية لعديد الدول لحشد دعـم لمبادرة أطلق عليها مبادرة السلام".

وأضاف النواب: "تقوم هذه المبادرة على أساس تأجيل أهم استحقاق ينتظـره كل الليبيين، وهو الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية فقط، الأمر الذي يعـد محاولة للالتفاف على مطلب الشعب وحقه في انتخاب رئيس للدولة".

واعتبر النواب كل التحركات والمؤتمرات لا تدعم الانتخابـات، وتخلط الأوراق ومخالفة لمخرجات برلين وجنيف، وتعتبر إعاقة لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها محلياً ودولياً.

طرح المجلس الأعلى للدولة الشهر الماضي خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

من جانبه، أكد رئيس المجلسِ الرئاسي الليبي محمد المنفي: "أنه لا خيار أمام الليبيين إلاَ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد".

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