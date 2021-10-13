الصحة الفلسطينية تُعلن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 13، طوباس 7، جنين 29، الخليل 47، قلقيلية 5، نابلس 27، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 22، أريحا والأغوار 6، طولكرم 4، سلفيت 1".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 6، جنين 71، الخليل 54، قلقيلية 20، نابلس 92، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 20، أريحا والأغوار 35، طولكرم 94، سلفيت 0".وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في أريحا، حالة في بيت لحم، حالتان في جنين، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 141 مريضا، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.